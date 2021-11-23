В Болгарии в результате ДТП и пожара в автобусе погибли 45 человек

Выжить удалось семи пассажирам, сейчас они в больнице.

В Болгарии на автомагистрали «Струма» в результате ДТП и дальнейшего возгорания автобуса погибли 45 человек.

Как пишет BGNES, всего в автобусе с македонской регистрацией ехали 52 человека. В числе погибших — 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

Авария произошла около 3:00 ночи

«На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое», — сообщил журналистам начальник пожарной охраня Николай Николов.

Премьер-министр Северной Македонии выразил соболезнования в связи с происшествием. Сейчас движение по трассе временно ограничено.

По словам мэра болгарского города Перник, точная причина аварии пока не известна, рассматривают несколько версий.

«Причин аварии может быть много, возможно, водитель спал, может быть другая причина. Со вчерашнего дня идет дождь, участок прямой с уклоном, — сказал Станислав Владимиров.

На указанном участке водители часто превышают скорость, что приводит к большому количеству ДТП.

Дорожный эксперт из Болгарии Диана Русинова рассказала, что на участке трассы было много проблем, минувшим летом там латали ямы. // УНИАН