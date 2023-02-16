В Броварах 11-річна дівчинка загинула в результаті падіння з 14-го поверху

У Броварах Київської області загинула 11-річна дівчинка внаслідок падіння з 14-го поверху, повідомив голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

“Страшна трагедія в Броварах. 11-річна дівчинка загинула після падіння з 14-го поверху. Сьогодні про це нам повідомили очевидці близько 12-ї години. Від отриманих травм малолітня померла до приїзду медиків. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київщини”, – написав він у Телеграм.

Нєбитов повідомив, що всі обставини інциденту з’ясовуються. Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство.

“Висловлюю співчуття близьким загиблої та закликаю батьків відповідально ставитись до виховання дітей, їх психологічного стану і дозвілля”, – додав він. // УНН