В Броварах, 30-річний водій автомобіля «Mazda CX-5» протаранив «ЗАЗ Sens» під керуванням поліцейського

5 жовтня близько 16 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Київська-Пушкіна відбулося зіткнення двох транспортних засобів.

За попередніми даними, 30-річний водій автомобіля «Mazda CX-5» виконував маневр повороту ліворуч та не надав перевагу в русі авто «ЗАЗ Sens» під керуванням поліцейського міста Києва.

В результаті аварії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Слідчими поліції Броварщини призначено ряд експертиз для встановлення всі обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Київської області