В Черкасах у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Постраждалий був госпіталізований, але від отриманої травми помер
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.
За даними ТЦК, перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії. Внаслідок чого він випав на вулицю і вдарився головою.
За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Своєю чергою відповідно до наказу начальника Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено та проводиться службове розслідування.