В Черкасах у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний

Постраждалий був госпіталізований, але від отриманої травми помер

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

«05 жовтня 2025 року до Черкаського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний, для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку. 06 жовтня 2025 в складі команди він був направлений для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру», – йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК, перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії. Внаслідок чого він випав на вулицю і вдарився головою.

«Побачивши це військовослужбовці підбігли до військовозобов’язаного з метою надання першої медичної допомоги та викликали лікарів вищезазначеного медичного закладу. По прибуттю медиків, постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер», – йдеться у заяві.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Своєю чергою відповідно до наказу начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено та проводиться службове розслідування.