В Черниговской области 14-летний ребенок погиб, попав под поезд

В воскресенье в Черниговской области поезд сбил 14-летнего юношу, позже от полученных травм он скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, передает УНН.

«В воскресенье 28 марта на перегоне «Носовка-Нежин» поезд «Киев-Сумы» сбил 14-летнего жителя с. Нежинское Нежинского района. В результате парень получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимационном отделении одной из местных больниц. Предварительно установлено, что подросток двигался вдоль пути и попал под поезд», — сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Нежинской окружной прокуратуры проводится расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека), сообщили в пресс-службе.