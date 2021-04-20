В Черниговской области очередной подросток стал жертвой селфи на крыше ж/д вагона

От удара высоковольтной линии 16-летнего парня отбросило на землю и он начал гореть.

В Черниговской области погиб 16-летний парень, который пытался сделать селфи на крыше грузового поезда.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Отмечается, что вчера около 21:00 на линию «102» обратился оператор скорой помощи с информацией о том, что в одном из сел Бобровицкой территориальной громады парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Полицейские на месте происшествия установили, что подросток проживает в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в село. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе недалеко от железной дороги.

«Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, встал на крыше поезда в полный рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. Подросток скончался на месте происшествия», — уточнили в полиции.

По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». // УНИАН