В Черновцах произошел взрыв в помещении торгового центра (фото)

В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре на улице Героев Майдана. По предварительным данным полиции, никто из людей не пострадал, но взрывной волной были повреждены внутренние стены, выбиты окна, пострадала система коммуникаций в здании.

Причины взрыва пока неизвестны. По одной из версий, взорвался баллон с газом. На всякий случай на место ЧП приехали и взрывотехники, и газовая служба.

По информации черновицкого сайта ACC, взрыв прогремел около 8.30. Источник предположительно находился в складском помещении ресторана на верхнем — третьем — этаже торгового центра.

Всех посетителей и персонал ТЦ эвакуировали, место ЧП оградили. В торговом центре работает следственно-оперативная группа черновицкого управления полиции, а также патрульные полицейские. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»