В COVID-отделении турецкой больницы взорвался кислородный аппарат: погибли 8 человек

По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции.

Об этом сообщает в субботу Anadolu, пишет УНН.

По его информации, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.

По предварительной информации турецкого телеканала Haberturk, который передает данные местного пожарного управления: 7 человек погибли в отделении реанимации, ещё один человек умер во время перевода в другую больницу.

По информации телеканала — возраст погибших составляет от 56 до 85 лет. 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.