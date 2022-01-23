В Дарницком районе Киева сгорел грузовик (фото)

В воскресенье, 23 января, в Дарницком районе на проспекте Николая Бажана посреди улицы произошел пожар. Загорелся грузовик.

В 08:20 на 101 поступило сообщение о пожаре на пр-те Николая Бажана, 26, что в Дарницком районе столицы. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС Киева.

Пожар возник на проезжей части дороги в припаркованном грузовом автомобиле Mercedes Benz Atego. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 08:33 пожар был локализован и в 08:36 — ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожены салон автомобиля, лакокрасочное покрытие и моторный отсек, повреждено тентовое покрытие грузового отсека.

На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причину и обстоятельства возникновения данного пожара будут устанавливать правоохранители. Жертв и пострадавших нет.