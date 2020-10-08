В декларации главы СБУ в Николаевской области нашли нарушения на 800 тысяч гривень
Это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за декларирование недостоверных сведений.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверную информацию на 800 тысяч гривень в декларации начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК в Telegram. Отмечается, что соответствующий обоснованный вывод направлен в НАБУ.
В НАПК подчеркнули, что это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за декларирование недостоверных сведений.
В агентстве напомнили, что в этом году впервые за четыре года существования е-декларирования начата проверка деклараций работников СБУ.
Кто такой Виталий Герсак
- Виталий Герсак был назначен на должность руководителя УСБУ в Николаевской области в сентябре 2019 года.
- По данным из открытых источников, Виталий Анатольевич Герсак родился в Немирове Винницкой области в 1983 году. Окончил Прикарпатский филиал Академии внутренних дел в Ивано-Франковске и Университет внутренних дел в Киеве. Начал работу в оперативных подразделениях Винницкого уголовного розыска в 2003 году. В этом же году получил звание лейтенанта милиции.
- С 2011 года работал в Департаменте внутренней безопасности Службы внешней разведки.
- Проект «Наші гроші» сообщал, что Герсак и его семья владеют имуществом общей стоимостью более 800 тысяч долларов. В частности — квартирами и роскошными автомобилями.