В декларации главы СБУ в Николаевской области нашли нарушения на 800 тысяч гривень

Это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за декларирование недостоверных сведений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверную информацию на 800 тысяч гривень в декларации начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК в Telegram. Отмечается, что соответствующий обоснованный вывод направлен в НАБУ.

В НАПК подчеркнули, что это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за декларирование недостоверных сведений.

В агентстве напомнили, что в этом году впервые за четыре года существования е-декларирования начата проверка деклараций работников СБУ.

Кто такой Виталий Герсак

Виталий Герсак был назначен на должность руководителя УСБУ в Николаевской области в сентябре 2019 года.

По данным из открытых источников, Виталий Анатольевич Герсак родился в Немирове Винницкой области в 1983 году. Окончил Прикарпатский филиал Академии внутренних дел в Ивано-Франковске и Университет внутренних дел в Киеве. Начал работу в оперативных подразделениях Винницкого уголовного розыска в 2003 году. В этом же году получил звание лейтенанта милиции.

С 2011 года работал в Департаменте внутренней безопасности Службы внешней разведки.

Проект «Наші гроші» сообщал, что Герсак и его семья владеют имуществом общей стоимостью более 800 тысяч долларов. В частности — квартирами и роскошными автомобилями.

УНИАН