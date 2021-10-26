В детсаду на Киев взрыв газа разнес пищеблок (фото)

В Обуховском районе Киевской области произошел взрыв на территории детского сада «Вербиченька». Инцидент случился в селе Кодаки Васильковской городской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям .

«По прибытию спасателями было установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения», — рассказали в ГСЧС.

Взрыв газа разрушил стены пищеблока и перекрытия. В результате инцидента, предварительно, жертв и пострадавших нет.

Причина взрыва в здании пищеблока сейчас устанавливается.