В Днепре 20-летняя девушка погибла в Mitsubishi, который выехал на «встречку» и влетел в мусоровоз 

В Днепре 25 сентября около 00:36 на проспекте Гагарина произошло жесткое ДТП, в котором погибла девушка.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Предварительно, двигаясь по проспекту Гагарина, легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом МАЗ. Водителя и трех пассажиров Mitsubishi зажало в изувеченном автомобиле.

На место происшествия приехали спасатели, которые достали пострадавших с помощью резака. Также сотрудники ГСЧС достали из автомобиля тело 20-летней девушки. Спасенных двух парней и девушку доставили в больницу имени Мечникова. Водитель и пассажир МАЗ не пострадали.

На месте происшествия работали экстренные службы. Все детали случившегося выясняются.