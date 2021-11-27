В Днепре и области разыскивают пропавшего 13-летнего подростка (фото)

В Днепре пропал Даниил Москаленко из Николаевки. С момента исчезновения на связь с родственниками или знакомыми подросток не выходил.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”.

26 ноября, около 19:00, несовершеннолетний Даниил вышел из здания больницы на улице Холодильной, после чего не связывался с семьей.

Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, светлые волосы.

Был одет: черная куртка, черные брюки.

Сейчас местонахождение пропавшего подростка неизвестно, если вы знаете где находится пропавший Даниил Москаленко, то обращайтесь по номерам 0687770112 или 102.