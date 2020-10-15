В Днепре и области разыскивают пропавшего несовершеннолетнего парня (фото)

В Днепропетровской области, в Кривом Роге, полиция разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Видута Эдуарда Александровича.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на Криворожский отдел полиции.

Покровским отделением полиции Кривого Рога устанавливается местонахождение без вести

пропавшего Видута Эдуарда Александровича, 2003 года рождения, который 14 октября 2020 года ушел из дома и в настоящее время его место пребывания неизвестно.

Приметы пропавшего без вести парня: на вид 16-17 лет, рост примерно 180 см, худощавого телосложения; волосы короткие, глаза карие. Был одет в черный спортивный костюм и черную куртку.

Полция просит, всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении Эдуарда, сообщить об этом по телефонам: 0980686299, 0968653949, 0965752096, 0996180848 или 102.