В Днепре и области разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу (фото)

В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Магдалену Прядко, которая три дня назад вышла из дома в Кривом Роге и с тех пор ней ничего не было слышно.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

В полицию города Кривой Рог 10 января обратилась мама школьницы, которая сообщила, что ее дочь ушла в 10 утра из дома и не выходит на связь.

Приметы пропавшей девочки: на вид 14-15 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета, глаза карие.

Была одета в темно-синюю короткую куртку, спортивные брюки темного цвета, кроссовки зеленого цвета. При себе имела сумку с надписью «Ева».

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней Магдалены Прядко, сообщить об этом по телефонам 068-9738679 или 102.