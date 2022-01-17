В Днепре и области уже неделю ищут без вести пропавших мать и двоих дочерей (фото)

В Днепре и области разыскивают 41-летнюю мать и её двух 18-летних дочерей. Женщина и девушки пропали 9 января в Каменском.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на волонтеров.

41-летняя Рита и 18-летние Альбина и Патрина Николаенко вышли из дома по улице Коцюбинского 9 января около 08:00, с тех пор их местонахождение неизвестно.

Приметы Альбины: рост 160-165 см, плотного телосложения, карие глаза, длинные темные волосы.

Была одета в удлиненный черный пуховик, черные невысокие кожаные ботинки, черную юбку до колен, розовую шапку с белыми бусинами (фото справа).

Приметы Патрины: рост 160-165 см, худощавого телосложения, карие глаза, длинные темные волосы.

Была одета в удлиненный темно-синий пуховик, черные невысокие кожаные ботинки, черную юбку до колен, синюю шапку с белыми бусинами или черную с камнями (фото слева).

Приметы Риты: рост 160-165 см, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы.

Была одета в удлиненный черный пуховик, темно-серую юбку ниже колена с черными цветами по нижнему краю, черные кожаные сапоги.

Особые приметы: шрам от ожога на подбородке.

Если вы видели пропавших или владеете какой-либо информацией о их местонахождении, обратитесь по номеру (068) 777-01-12 или на линию «102».