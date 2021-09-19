В Днепре мужчина обнаружил в квартире окровавленное тело знакомого

В Днепре мужчина пришел к товарищу в гости и обнаружил труп. В квартире погибший скончался от кровопотери.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Происшествие случилось 18 сентября, около 11:30, на улице Мурманской. Мужчина пришел к знакомому домой. Открыв дверь ключами, которые ему дали родственники товарища, днепрянин обнаружил своего приятеля без признаков жизни. Тело умершего было в крови, вещи в доме были разбросаны и испачканы кровью.

Очевидец обратился в полицию и сообщил об ужасающем происшествии. На место прибыли правоохранители, им мужчина рассказал, что умерший злоупотреблял спиртным в течении последних десяти лет. Изучив квартиру вместе с кинологами, следов посторонних полицейские не обнаружили.

По предварительной версии, умерший получил серьезную рану и скончался от потери крови. Детали случившегося устанавливают следователи.