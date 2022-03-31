В Днепре при тушении пожар в квартире обнаружили трупы двух мужчин

В Днепре под утро 31 марта на проспекте Поля возник пожар в одной из квартир. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в разных комнатах трупы мужчин.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Днепропетровщины.

31 марта в 4:55 в Службу спасения на линию 101 пришло сообщение о том, что на проспекте Поля в одной из пятиэтажек горит квартира. Приехав на вызов спасатели увидели, что пожар возник в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже — огонь охватил одну из комнат, в результате чего в жилище было сильное задымление.

Сотрудники ГСЧС во время ликвидации пожара обнаружили тела двух мертвых мужчин, лежащих в разных комнатах — одному из них было 67 лет, другому — 44 года.

В 5:41 спасатели уже полностью ликвидировали пожар в квартире. Огонь успел уничтожить все на площади 10 квадратных метров. Во всех обстоятельствах произошедшего и причинах смерти мужчин будут разбираться правоохранители.