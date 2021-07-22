В Днепре пропал 19-летний солдат срочной службы (фото)

В Днепре и области разыскивается без вести пропавший 19-летний Александров Дмитрий Юрьевич.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Парень — солдат срочной службы. 14 июля текущего года Дмитрий ехал поездом Львов- Мариуполь до станции Днепр. Последний раз его видели на ж/д вокзале Днепра.

Был одет в военную форму или светлая футболка и шорты.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, сообщите по номерам +380963577471, +380664115750 или 102.