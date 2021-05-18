В Днепре разыскивают 21-летнего парня, который уехал на службу в в/ч и пропал (фото)

В Днепре пропал 21-летний Владислав Ковтонюк. Парень не выходит на связь с родственниками с 13 мая, о его местонахождении на данный момент ничего не известно. Жителей города и области просят помочь в поисках пропавшего.

Примерно в 5:30 13 мая он вышел из дома на улице Калиновой и должен был направиться в воинскую часть в Гвардейское, однако туда так и не доехал. Также есть неподтвержденная информация, что 17 мая пропавшего видели в Днепре на проспекте Петра Калнышевского. Об этом сообщает Информатор.

Приметы: рост 185 сантиметров, полное телосложение, темные волосы.

Был одет: черные спортивные штаны, черная футболка, серая кофта с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вы видели Владислава или знаете что-либо о его местонахождении, то сообщите об этом по номеру (098) 507-10-62 (Лилия, мама). Любая информация может оказаться полезной.