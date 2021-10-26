В Днепре разыскивают без вести пропавшего 14-летнего подростка (фото)

Полиция Днепропетровской области разыскивает без вести пропавшего 14-летнего Романа Галкина.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

22 октября около 10:00 Роман Галкин ушел из дома, расположенного в пгт Обуховка, и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы средней длины, голубые глаза.

Подросток был одет в черную куртку, черные штаны, черные кеды с коричневыми вставками и черную вязаную шапку с красной полоской.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Романа, сообщите по номерам: (099) 050 14 82 или 102.