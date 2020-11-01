В Днепре разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку (фото)

В Днепре разыскивают пропавшую без вести Горовец Ирину (2003 года рождения).

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

31 октября, около 15:30, девушка ушла из дома, прихватив с собой деньги в размере 1000 долларов и золотые украшения. По словам родственников ранее подобных случаев не было. На данный момент, местоположение несовершеннолетней Иры неизвестно.

Приметы: На вид 17 лет, рост 173, плотного телосложения, волосы темные, ниже плеч, глаза светло-карие.

Особые приметы: татуировка на левой или правой руке, черная роза на ветке.

Была одета: пальто кашемировое желтого цвета, черные штаны, кроссовки черные с красной буквой «А», сумка желтого цвета.

Жителей, что-либо знающих о местонахождении пропавшей девушки, просьба сообщить по телефону спецлинии полиции «102.