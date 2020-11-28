В Днепре разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю девушку (фото)

В Днепре полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю Черенько Камиллу Сергеевну, которая еще 6 ноября вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Приметы пропавшей девушки: рост 150 см, обычное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, имеет татуировку на правой руке.

Была одета: черная куртка, черный свитер, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Черенько Камиллы Сергеевны, сообщить в Днепровский отдел полиции по телефонам: (096) 953 60 80, (099) 335 64 91 или 102.