В Днепре в квартире на Данилы Галицкого нашли тела трех молодых ребят

В Днепре в одной из квартир найдены три разложившихся трупа молодых парней, среди которых был несовершеннолетний: рядом была обнаружена предсмертная записка с непонятным содержанием.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Вчера, 30 июля в 16.52, жители многоэтажного дома № 83 на улице Данилы Галицкого, обратились в полицию и сообщили, что в их подъезде из одной квартиры на протяжении уже 2-3 дней идет неприятный запах. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили в квартире три мужских трупа, два на кровати, один на полу, со следами сильного разложения. При поверхностном осмотре тел умерших, следов насильственной смерти обнаружено не было. В комнате находились бутылки с наркотическим веществом, также на стеклянном столе были обнаружены остатки белого вещества, похожего на наркотическое, а вокруг стола обнаружены слип-пакеты с веществом прозрачного цвета.

Полиция выяснила личности умерших парней — это 18-летний житель квартиры и двое других ребят, 17-ти и 19-ти лет. Тела умерших были отправлены на судмедэкспертизу, которой предстоит выяснить истинную причину и время смерти. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины (Несчастный случай).