В Днепре во время катания на санках погиб мужчина и травмировался ребенок

Вчера, 2 января, в парке Зеленый Гай 45-летний мужчина катался с 6-летней девочкой на санках. Развлечение закончилось трагедией.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Несчастный случай произошел около 20:30. Cъезжая с горки, мужчина сильно ударился головой об электроопору и умер. Маленькая девочка, которая также находилась в санках, получила тупую травму живота. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

Склонами парка запрещено спускаться на санках и. т. д. Про это всегда посетителей лично информируют сотрудники парка. На всех локациях, где подобное возможно, стоят предупредительные таблички о запрете.