В Днепре водитель Infiniti спровоцировал ДТП с участием пяти авто: погибла женщина (фото)

В Днепре водитель Infiniti спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, около 1:20 на проспекте Слобожанском.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti Q60, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке просп. Слобожанского и ул. Калиновой столкнулся с автомобилем Honda. От удара во время неуправляемого движения произошло столкновение еще с тремя автомобилями, которые стояли на перекрестке на красный сигнал светофора.

Отмечается, что в результате аварии на месте происшествия погибла 32-летняя пассажирка автомобиля Honda, а 34-летнего водителя этого авто доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водителя Infiniti задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сегодня ему будет вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). // Буквы