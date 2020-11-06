В Днепре возле Нагорного рынка работала нелегальная ПЦР-лаборатория

В четверг, 5 ноября, возле Нагорного рынка прохожие обнаружили псевдо-лабораторию ПЦР-тестов. По их словам, ее разместили в металлической постройке. Предварительно, разрешения на проведение анализов сотрудники не имели, поэтому прохожие вызвали полицию.

Как рассказали очевидцы, лаборатория разместилась в металлической постройке возле продуктового рынка. «Стоит железная будка с лабораторией. У них нет документов, есть договор аренды. Но на что договор аренды? Извините, можно и киоск с шаурмой поставить. Договор аренды на лабораторию у них нет. Никто им из Министерства здравоохранения разрешения не давал», — заявили свидетели происходящего. Они вызвали полицию, — сообщает Информатор.

В ГУНП Днепропетровской области рассказали о том, что сообщение о размещении незаконной лаборатории поступило на линию «102» приблизительно в 11:00. На место прибыли правоохранители, которые и зафиксировали факт нарушения. Продолжается проверка данного факта.

Приехав к Нагорному рынку, журналисты Информатора увидели, как рабочие демонтируют ларек. На нем висела вывеска с названием клинико-диагностического центра. Она также оповещала о проведении ПЦР-теста за 15 минут. Рабочие отказались комментировать ситуацию. Они разбирали металлическую конструкцию и вскоре сняли вывеску.

Стоит отметить, что на сайте лаборатории, название которой было указано на вывески демонтированной постройки, есть информация о быстрых ПЦР-тестах. Но судя по рекламе, работают они в нескольких городах Луганской и Донецкой областей. Имеет ли отношение демонтированная лаборатория к компании, под именем которой проводила тесты, — неизвестно.