В Днепре женщина «услышала голоса» в голове и сожгла 50 тысяч гривен

В понедельник, 4 октября, в квартире на улице Кожемяки случился пожар. 46-летняя хозяйка квартиры вела себя агрессивно — раскидывала вещи и била посуду. Также она сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов, так ей велели сделать голоса в голове. В квартире с женщиной находился маленький ребенок.

Полицию вызвала сестра женщины. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По приезду на место, правоохранители столкнулись с сильным задымлением на 8-м этаже. В одной из комнат был маленький мальчик. А в другой – открытый огонь, разбитые и разбросанные по всей комнате мебель и стеклянная посуда. В помещении находился супруг женщины, который пытался ее успокоить

Медики госпитализировали агрессивную женщину. Ребенок остался на попечении ее сестры.