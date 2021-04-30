В Донецкой области двух братьев 9 и 12 лет госпитализировали с алкогольным отравлением

В Донецкой области мальчики 9 и 12 лет отравились самогоном, который нашли во время прогулки возле кладбища.

Их забрали в больницу и промыли желудки, матери грозит ответственность, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.

«… мальчики 9 и 12 лет отравились суррогатом алкоголя. Младшего из братьев без сознания нашла прохожая, другой смог дойти домой. Детям была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Матери несовершеннолетних грозит административная ответственность», — говорится в сообщении.

Около пяти вечера в полицию Лимана поступило сообщение из с. Яровая, где местная жительница обнаружила 9-летнего мальчика, который лежал на земле без сознания. На место происшествия сразу прибыл наряд группы реагирования и экипаж скорой помощи.

Когда правоохранители связались с матерью ребенка, то узнали, что домой недавно вернулся ее старший 12-летний сын, который имел признаки сильного отравления.

Братьев было доставлено в детскую больницу Славянска, где их осмотрели и сделали промывание желудка.

Выяснилось, что во время прогулки вблизи кладбища ребята нашли пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью (как позже оказалось — самогоном) и сделали несколько глотков.

Сейчас с семьей проводят профилактическую работу инспекторы ювенальной превенции. В отношении 33-летней матери будет составлен протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей»