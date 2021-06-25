В ДТП на автошляху Київ – Ковель загинув 57-річний громадянин Німеччини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 червня близько 5:00 на 216 км автошляху Київ – Ковель, неподалік с. Радовель Олевської територіальної громади.

Попередньо, водій автомобіля Ford Transit, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Унаслідок ДТП загинув 57-річний громадянин Німеччини. 51-річного жителя м. Миколаєва, який також знаходився в автомобілі, з травмами ушпиталили до Олевської райлікарні.

Нині на місці події працюють поліцейські. Триває встановлення всіх причин та обставин.

Водночас поліція звертається до водіїв: будьте уважними й обережними під час руху, особливо у нічний час або упродовж тривалого перебування за кермом. Пам’ятайте, що втома – один з чинників ризику потрапляння у ДТП. Відтак, відчувши потяг до сну, втому, погіршення самопочуття – зупиніться у безпечному місці та дозвольте собі відпочинок, а за необхідності — зверніться по допомогу. Такі заходи допоможуть уберегти життя і здоров’я вам, вашим пасажирам та іншим учасникам дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області