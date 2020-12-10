В ДТП на Хаджибейской дороге погибли два человека, еще один – в больнице (фото)

На Хаджибейской дороге пьяный водитель Mazda съехал с проезжей части и сбил троих человек.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

В аварии выжил только один из пострадавших, 19-летний парень. Сейчас он в больнице. Двое других, 36-летний и 31-летний мужчины, погибли.

Полицейские задержали 47-летнего водителя Mazda, с ним проводят следственные действия.