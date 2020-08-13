В ДТП на Херсонщине погибли мужчина и двое его детей (фото)

За рулем была мать мальчиков

Вблизи Скадовска в Херсонской области столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли три человека – отец с детьми.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла утром 13 августа. По предварительным данным, 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем Volkswagen Golf выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым микроавтобусом DAF.

От полученных травм погибли двое сыновей женщины (11 и 14 лет) и ее 49-летний муж. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет», – рассказали в полиции. // Сегодня