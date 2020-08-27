В ДТП на Львовщине погибли пешеход и пассажир авто (фото)

Вечером в среду, 26 августа, в Турковском районе Львовской области в аварии погибли два человека — пешеход, которого сбил микроавтобус, и пассажир.

Об инциденте сообщили в областном управлении Нацполиции.

Уточняется, что ДТП произошло около 19:15 в поселке Бориня.

«Как установили правоохранители, водитель Opel, 53-летний местный житель, на повороте не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине, после чего автомобиль съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний пешеход скончался в карете скорой по дороге в больницу.

Сам водитель авто получил травмы, его доставили в больницу. Все участники ДТП — местные жители.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы от пяти до десяти лет.

Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»