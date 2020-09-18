В ДТП на Набережній магістралі Запоріжжя загинули троє громадян Марокко (фото)

17 вересня близько 19:40 водій автомобіля «BMW», рухаючись по середній смузі проїзної частини Набережної магістралі зі сторони вулиці Лермонтова в напрямку вулиці Української в районі електроопори допустив занос транспортного засобу, виїхав на ліву смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «Nissan» під керуванням 40-річного водія. Після чого водій «BMW» виїхав на газон, який розділяє потоки зустрічних смуг і скоїв наїзд на опору рекламоносія, внаслідок чого відбулось загоряння транспортного засобу, інформує Відділ комунікації поліції Запорізької області.

В результаті ДТП 21-річний водій «BMW» та два його пасажири — хлопець-одноліток і 17-річна дівчина – загинули та місці.

Ще троє пасажирів: 20-річна дівчина, та два хлопці 20-ти та 23-х років доставлені в лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості. Всі жертви аварії – громадяни Королівства Марокко. Водій та пасажир другої іномарки не постраждали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Причини та обставини аварії з’ясовуються. // Завжди новини