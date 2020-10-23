В ДТП на объездной дороге Львова погибли три человека

Сегодня на объездной дороге Львова, вблизи села Пасеки Зубрицкие, произошла масштабная авария, есть жертвы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Гал-инфо».

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей марок «Peugeot 307» и «Renault Scénic». В аварии погибли три человека и один травмирован.

Предварительно известно, что погибли водитель и пассажир автомобиля «Peugeot 307», а также пассажир «Renault Scénic».

Водитель «Renault Scénic» получил травмы.

Спасатели Львовской области пока ликвидируют последствия ДТП.