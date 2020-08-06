В ДТП на Столичном шоссе под Киевом погибли три человека (фото)

В четверг, 6 августа, на 26-м километре Столичного шоссе произошла страшная авария. В ДТП погибли две девушки и мужчина.

ДТП произошло на 26-м километре Столичного шоссе возле ресторана «Купецкий двор» и санатория «Жовтень». Сообщает Информатор с места происшествия.

В результате столкновения двух автомобилей BMW погибли три человека: две девушки и мужчина. Все находились в разорванной машине BMW 320d GT. Известно, что троих мужчин госпитализировали — двое были зажаты в 320d GT и водителя BMW Х7.

По предварительной информации, внедорожник BMW Х7 ехал в сторону Киева, а второй автомобиль легковой BMW 320d GT двигался из Киева и поворачивал налево на перекрестке. Внедорожник Х7 влетел в правую боковую часть легкового BMW 320d GT.

Одной из погибших девушек в BMW 320d GT было 22 года. Все пассажиры и водитель были примерно одного возраста.