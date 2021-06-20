В ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка в безперервному бігу на біговому тренажері

У суботу в ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації «Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері» Катерина Долган.

Про це йдеться в повідомленні керівниці Національного Реєстру Рекордів України Лани Вєтрової в Facebook.

Долган також була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призеркою численних змагань та чемпіонатів України.

Вєтрова зазначила, що ще два дні тому Долган брала участь у своєму черговому забігу в Сумах.