В ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка в безперервному бігу на біговому тренажері
У суботу в ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації «Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері» Катерина Долган.
Про це йдеться в повідомленні керівниці Національного Реєстру Рекордів України Лани Вєтрової в Facebook.
Долган також була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призеркою численних змагань та чемпіонатів України.