В ДТП на трассе Киев–Чоп погибли мужчина и 2-летняя девочка, еще три человека госпитализированы (фото)

Под Львовом произошло ДТП. В результате два человека погибли, еще трое травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент случился на автодороге Киев – Чоп вблизи села Бережаны Пустомытовского района. Предварительно установлено, что водитель Skoda выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗ-2111.

Вследствие ДТП погиб водитель ВАЗ и двухлетняя девочка. Также пострадали водитель Skoda и два пассажира ВАЗа, их госпитализировали.

Водителя Skoda задержали. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Если виновным окажется водитель Skoda, ему грозит до десяти лет лишения свободы. // Сегодня