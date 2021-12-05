В ДТП на трассе под Киевом авто разворотило от удара (фото, видео)
Под Киевом на Новоирпенской трассе произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей.
Об этом сообщает «Киев оперативный».
Сообщается, что авария случилась в сторону Ирпеня. Удар был настолько сильным, что один из автомобилей разворотило.
Информация о пострадавших и обстоятельств ДТП под Киевом уточняется.
Telegram-канал Dtp.kiev.ua сообщает, что в ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом пострадали автомобили Nissan и Ford.
По данным журналистов, на уклоне дороги внедорожник Nissan Qashqai занесло в правый ряд, после чего он столкнулся с другим автомобилем.
В результате ДТП под Киевом пострадала пассажир Ford — женщину в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Водитель Nissan на момент столкновения не был пристегнут, однако, как рассказывают очевидцы, мужчина самостоятельно передвигается на месте аварии. // «Апостроф»Tweet