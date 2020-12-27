В ДТП под Киевом погибли два человека, еще четверо — госпитализированы (фото)

Под Киевом в ночь на 27 декабря случилось смертельное ДТП.

На пустой дороге столкнулись Honda Pilot и Volvo XC90. Последствия могли бы быть не такими страшными, если бы водитель и пассажир «Хонды» заблаговременно пристегнулись. В итоге, как сообщают патрульные Киевской области, в ДТП погибли двое находившихся в «Хонде», четверо людей из «Вольво» госпитализированы с травмами.

В полиции говорят, что столкновение произошло на 23 километре трассы Чоп — Киев в направлении столицы. Предварительно, причиной стало грубое нарушение правил.

По информации dtp.kiev.ua, авария случилась, когда «Хонда» разворачивалась, а по трассе следовал «Вольво» на большой скорости. После удара в бок автомобиля, водителя и пассажира «Хонды» вышвырнуло через оконные проемы. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»