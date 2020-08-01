В ДТП под Запорожьем погибли четыре человека (фото)

В субботу, 1 августа, на автодороге Васильевка-Бердянск в Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека.

По предварительным данным, под Запорожьем водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN, сообщили в областном главке полиции.

В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Для деблокирования тел погибших привлекали спасателей ГСЧС и спецтехнику. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»