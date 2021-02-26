В ДТП с четырьмя автомобилями в Ивано-Франковской области погибли два человека

В результате столкновения четырех автомобилей недалеко от областного центра погибли два человека, а еще один получил травму. По факту ДТП следователи начали уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области, пишет УНН.

“26 февраля около 7:40 произошло ДТП в Угрыне. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы, предварительно установлено, что автомобиль „Opel Combo“, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить маневр поворота налево. Позади указанной машины двигался автомобиль „Renault Kangoo“, который проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем „Opel“.

В результате транспортное средство „Renault Kangoo“ выехало на полосу встречного движения и совершило столкновение с автомобилем „ВАЗ 21010“, который в левой полосе движения ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого еще одно транспортное средство „Renault 21“, который ехал сзади в направлении Ивано-Франковска, врезался в автомобиль „ВАЗ“.

Еще два автомобиля, чтобы избежать столкновения сошли с проезжей части дороги на обочину”, — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшие с автомобиля “ВАЗ”, они — жители Езупилья.

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, мужчина оказался трезвым.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В ходе досудебного расследования запланировано ряд экспертиз.