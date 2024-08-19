В ДТП у Баштанському районі загинула пасажирка авто, ще двоє зазнали травм (фото)

16 серпня приблизно о 9:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» поблизу с. Михайлівка Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Hyundai Santa FE, під керуванням 27-річного водія, та вантажним мікроавтобусом Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 23-річний водій. Внаслідок зіткнення транспортних засобів Hyundai перекинувся.

У результаті автоаварії троє пасажирок кросовера віком від 22-х до 65-ти років з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставлені до медичного закладу. Водії обох транспортних засобів та 19-річна пасажирка Mercedes-Benz від госпіталізації відмовилися, малолітня пасажирка Hyundai Santa FE 2023 року народження тілесних ушкоджень не отримала.

Вранці 17 серпня 65-річна пасажирка Hyundai Santa померла у реанімаційному відділені лікарні.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками ч. за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про вказану дорожньо-транспортну пригоду, звернутись до відділення поліції Nº 1 Баштанського районного відділу за адресою: м. Новий Буг, вул. Ярослава Мудрого, 6, або за телефонами (063) 942-14-30, (068) 083-62-93 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області