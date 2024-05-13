В ДТП у Гайсинському районі загинули водій і пасажирка (фото)

12 травня неподалік с. Краснопілка Гайсинського району 77-річний керманич автомобіля ЗАЗ, за попередньою інформацією слідства, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Toureg.

Внаслідок ДТП водій ЗАЗ та його 49-річна пасажирка загинули на місці події. Водійка Volkswagen наразі знаходиться у лікарні.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області