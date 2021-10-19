В ДТП у Красноградському районі Харківщини загинули троє людей (фото)

За попередніми даними, внаслідок аварії загинули троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня близько 06:00 на автодорозі «Красноград – Перещепине – Дніпро».

Встановлено, що водій транспортного засобу «Volkswagen Crafter» під час руху у напрямку Дніпра не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою «КАМАЗ», яка їхала попереду нього в попутному напрямку. Після зіткнення мікроавтобус з’їхав у кювет.

Троє пасажирів мікроавтобуса – чоловік та 2 жінки загинули на місці. Ще троє громадян – 41 та 83-річні жінки, а також 51-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Красноградської центральної районної лікарні. Стан здоров’я потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. Усього у мікроавтобусі перебувало 8 пасажирів.

На даний час вирішується питання щодо затримання водія мікроавтобуса в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

На даний час усі обставини ДТП та особи загиблих встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області