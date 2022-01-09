В ДТП у Львівському районі постраждали семеро осіб, серед яких 9-річний хлопчик (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 січня, о 09.30 на автодорозі сполученням «Львів-Радехів-Луцьк» поблизу села Новий Став Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда», 35-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з рейсовим автобусом «БАЗ» сполученням «Радехів-Львів» під керуванням 59-річного жителя одного з сіл Червоноградського району.

Внаслідок ДТП водій легковика та двоє його пасажирів 9-річний хлопчик і 35-річна жінка, мешканці Луцька, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Також отримали травми та були доставлені до медичного закладу водій автобуса і троє його пасажирок віком 22, 33 і 46 років – усі жительки Львівського району.

Попередньо за цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області