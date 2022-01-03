В ДТП у Миколаєві дві людини загинули, ще одна зазнала травмувань (фото)

3 січня о 00:32 у м. Миколаїв по вул. Генерала Карпенка сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW та Hyundai. Після зіткнення транспортних засобів BMW в’їхав у дерево.

У результаті автопригоди 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події, ще одна пасажирка цього ж авто, жінка 38-ми років, була доставлена до лікарні. Водій та пасажир Hyundai не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами 063-426-23-32, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області