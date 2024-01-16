В ДТП у Миколаївському районі загинули водій та пасажирка легковика (фото)

Сьогодні, 16 січня, на автодорозі Н-14 Кропивницький-Миколаїв неподалік села Пересадівка Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки Renault та легкового автомобіля ЗАЗ Lanos.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 46-річний водій легковика та його 35-річна пасажирка загинули на місці події. Водій вантажівки від госпіталізації відмовився.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, зателефонуйте за телефонами 063-426-23-32 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області