В ДТП у Очаківській громаді загинув 17-річний мопедист, його 12-річного пасажира госпіталізовано

Вчора, 18 вересня, приблизно о 15:40 в с. Рівне Очаківської громади Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Ford Transit та мопеда Musstang, під керуванням 17-річного хлопця.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів неповнолітній мопедист від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці, його 12-річний пасажир із травмами був доставлений до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 093-714-45-20, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області