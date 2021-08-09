В ДТП у Вінницькій області загинула 20-річна вагітна пасажирка мотоблока

9 серпня поблизу села Райгород сталась дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоблока. Внаслідок аварії від отриманих ушкоджень у лікарні померла вагітна пасажирка мотоблока, водій якого з місця події втік. Слідством відкрито кримінальне провадження.

Аварія сталась близько 00.30 години.

За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сполученням Вінниця-Гайсин автомобіль Chery Tiggo в’їхав у задню частину мотоблока «Зубр», який рухався попереду. У результаті аварії тілесні ушкодження отримала 20-річна пасажирка мотоблока, мешканка Райгородської територіальної громади. Вагітна жінка була госпіталізована до лікарні, де під час надання медичної допомоги померла.

Незначні травми отримали 48-річний водій іномарки та його 44-річна пасажирка, жителі Одеської області, які після надання медичної допомоги відпущені.

Водій мотоблока, 32-річний мешканець Гайсинського району залишив місце події. Його розшукали працівники Гайсинського районного управління поліції за місцем проживання в одному із сіл Гайсинського району.

Транспортні засоби вилучені, у водіїв взяті зразки крові на стан сп’яніння.

Слідством розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Правова оцінка діям кожного учасника дорожнього руху буде надана під час досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області